Министр обороны Хорватии попал в ДТП: погиб человек, а его увольняют

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Хорватии Марио Баножич утром 11 ноября получил серьезные ранения в автомобильной аварии, в которой погиб еще один человек. После ДТП премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что уволил Баножича с должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Хорватии и Euractiv.

Детали

ДТП произошло на государственной дороге DC-55 на востоке Хорватии около 6 утра. 44-летний министр обороны был за рулем личного автомобиля, когда столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии водитель микроавтобуса погиб.

Местные СМИ отмечают, что министр ехал на охоту. Баножича госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, хотя он получил серьезные травмы. Врачи сказали, что у него ушиб головы и головного мозга, он остается под наблюдением, но в сознании.

Продолжается расследование, которое ведет заместитель окружной прокуратуры Вуковара. Министерство обороны также ведет свое расследование для выяснения причин аварии.

Дополнение

Как сообщает Euractiv, премьер-министр Андрей Пленкович сообщил в субботу, что после ДТП, в которое попал министр обороны и один человек погиб, он уволил Марио Баножича и уполномочил государственного секретаря Здравко Якопа возглавить министерство обороны.