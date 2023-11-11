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В Крыму из-за большого количества раненых военных оккупанты ограничивают доступ к лекарствам гражданскому населению - Центр нацсопротивления

В Крыму из-за большого количества раненых военных оккупанты ограничивают доступ к лекарствам гражданскому населению - Центр нацсопротивления

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во временно оккупированном Крыму растет дефицит лекарств и к ним все сложнее получить доступ гражданскому населению. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

«Оккупационные администрации по указанию из кремля ограничивают доступ гражданского населения к медикаментам. Все запасы медицинских препаратов, которые могут быть использованы при оказании первичной медицинской помощи резервируются для оккупационных войск», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что из-за постоянного наплыва раненых оккупантов в гражданских больницах нет свободных мест. При этом российские войска не разворачивают дополнительных госпиталей, а используют имеющуюся гражданскую инфраструктуру.

Центр национального сопротивления призывает граждан на ВОТ сообщать о таких злоупотреблениях российских оккупационных войск, которые ограничивают доступ гражданских лиц к медицинским услугам. Данные можно отправить через бот по адресу.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, лекарства, война
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