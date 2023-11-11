По меньшей мере 40% ВПЛ живут только на выплаты от государства - Верещук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По последним данным, по меньшей мере 40% внутренне перемещенных лиц живут только на выплаты от государства. Об этом сказала вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона, информирует УНН.

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“Рассчитывают на такие выплаты и живут только на них. Это по меньшей мере 40% по последним статистическим данным из получателей помощи”, - заявила Верещук.

Речь идет о тех, кто так и не нашел работу, или мало зарабатывает, или многодетные матери, которые не в состоянии оставить ребенка в садике, ведь проживают на прифронтовых территориях.

В частности, речь идет о Херсонской области и Запорожье.

“Мы очевидно понимаем, что такие выплаты нужно продолжать", - отметила министр.

Дополнение

По ее словам, в целом статус ВПЛ имеют 4 миллиона 900 тысяч человек, а помощь получат 2 миллиона 600 тысяч.