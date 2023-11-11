Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7395

Враг обстрелял автомобильную дорогу на Сумщине: погибли двое мужчин на мотоцикле

Враг обстрелял автомобильную дорогу на Сумщине: погибли двое мужчин на мотоцикле

фотогалерея

КИЕВ. 11 ноября. УНН. российские войска обстреляли автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области. Погибло двое мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Цитата

“11 ноября 2023 года около 13:00 враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области. В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле”, - говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты продолжают обстреливать Херсон в годовщину освобождения: еще один человек пострадал

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.