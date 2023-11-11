Враг обстрелял автомобильную дорогу на Сумщине: погибли двое мужчин на мотоцикле
КИЕВ. 11 ноября. УНН. российские войска обстреляли автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области. Погибло двое мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
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“11 ноября 2023 года около 13:00 враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области. В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле”, - говорится в сообщении.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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