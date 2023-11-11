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Флот морских дронов за год поразил 7 судов рф

Флот морских дронов за год поразил 7 судов рф

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За год существования флота морских дронов Украина поразила семь судов черноморского флота россии. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

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“Флоту морских дронов — год. В ноябре 2022 года Президент запустил через платформу UNITED24 сбор на первый в мире флот морских дронов. Это уникальная разработка, которая меняет доктрину ведения войны в море и заставляет россиян бояться за свои корабли. Сегодня часть черноморского флота рф пошла на дно”, - написал Федоров в Telegram

По его словам, украинские дроны поразили «Адмирал Макаров», «Иван Голубец», «Иван Хурс», «Сергей Котов», «Нефтяной маяк», «Акулу» и «Серну».

“Атаками наших дронов восхищается весь мир. И это только начало. Продолжаем развивать и совершенствовать технологию, чтобы вы видели еще больше пораженных российских кораблей в новостях”, - отметил Федоров.

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Источник: УНН
Теги: война, дроны
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