Эта неделя показала: мы достанем врага в Черном море и на территории Крыма - Зеленский

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прошедшая неделя показала, что украинские военные могут достать оккупантов в любом месте, где бы они ни находились. Об этом сказал в вечернем обращении президент Зеленский, передает УНН.

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«Наши силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины. Так, как это всегда происходит. Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и где угодно еще мы достанем оккупанта», — сказал Зеленский.

Детали

Также Зеленский на годовщину освобождения Херсона поблагодарил всех, кто противостоял врагу.

«Сегодня – годовщина освобождения города, и я благодарен всем, кто вспоминал, как херсонцы противостояли оккупанту, как ждали возвращения украинского флага и как встречали наших воинов. Я благодарю всех, кто сегодня почтил память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы Херсон, как и все наше государство, был свободным. Очень важно помнить, кто и как боролся ради Украины, кто и как спасал жизни людей и нашего государства», — добавил президент.

Накануне глава государства подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, которые отличились во время защиты Херсонщины.

Дополнение

Зеленский отметил, что общался в субботу с президентом Польши Дудой и поздравил поляков с праздником независимости.

«Второе, о чем важно сказать сегодня. Говорил сегодня с Президентом Польши Дудой. Хороший разговор. Я поздравил Анджея и всех поляков с праздником независимости Польши. Этот день для Польши так же важен, как для нас, украинцев. История наших народов переплетена и в этом – как была восстановлена независимость наших государств, как мы заботимся сейчас, чтобы ее защитить. Украина и Польша должны быть вместе, чтобы наши люди всегда были свободными. Я благодарю Анджея за добрые слова сегодня об Украине и украинцах. Спасибо за всю чрезвычайно весомую поддержку Польши для нашего государства и людей», — сказал Зеленский.

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Кроме того, он проинформировал о процессе эвакуации украинцев из сектора Газа.

«Продолжаем эвакуацию граждан Украины из сектора Газа. Буквально весь день продолжается эта работа. Почти каждый час меняется количество тех, кого удалось спасти. Уже 214 наших людей. Также помогаем гражданам Молдовы. Ожидаем, что это количество возрастет», — подытожил свое обращение Зеленский.

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