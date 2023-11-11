Эвакуированные из сектора Газа украинцы возвращаются на родину - ГУР МО

КИЕВ. 11 ноября. УНН. 155 человек, которых в рамках миссии Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел Украины эвакуировали из сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта. Об этом сообщили в ГУР МО, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из зоны конфликта спасены - 145 граждан Украины, 9 граждан Молдовы и 1 палестинец. Далее украинцев ждет дорога домой.

Среди эвакуированных - много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая имеет онкологическое заболевание: по прибытии в столицу Молдовы ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где ее встретила бригада украинских медиков и довезла до больницы в Одессе.

Операция по спасению наших сограждан на Ближнем Востоке продолжается.

Добавим

По состоянию на сегодня в целом с территории сектора Газа эвакуировали уже 214 украинцев. В частности, в ночь на субботу, 11 ноября, через пункт пропуска Рафах границу из сектора Газа в Египет перешли еще 11 украинцев.

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