Украинский военный координировал атаку на газопровод Nord Stream - The Washington Post

Полковник Роман Червинский во время заседания в Шевченковском районном суде Киева, Украина, 10 октября 2023 года

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Старший украинский военный офицер, который имел глубокие связи с разведывательными службами Украины, сыграл центральную роль во взрыве газопровода Nord Stream в прошлом году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в Украине и в других странах Европы, а также — на людей, осведомленных в этой тайной операции, передает УНН.

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«Роль этого офицера на сегодня является наиболее прямым доказательством привязки украинского военного руководства и руководства службы безопасности к противоречивому акту саботажа, который вызвал многочисленные уголовные расследования и который официальные лица США и Запада назвали опасной атакой на энергетическую инфраструктуру Европы», — пишет издание.

Детати

48-летний полковник Роман Червинский, служивший в Силах специальных операций Украины, был «координатором» операции «Северный поток». Это утверждают люди, знакомые с его ролью. Он руководил логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под фальшивыми именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для размещения взрывных зарядов на газопроводах.

26 сентября 2022 года три взрыва вызвали массовые утечки на трубопроводах Nord Stream 1 и 2, которые идут из России в Германию по дну Балтийского моря. Нападение оставило неповрежденным только один из четырех газовых каналов сети с приближением зимы.

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Червинский действовал не сам и не планировал операции, утверждают люди, знакомые с его ролью, о которой ранее не сообщалось.

Офицер получал приказы от более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному. Этот подрыв обострил дипломатические отношения Украины и США.

«Украина начала много смелых и тайных операций против российских войск. Но нападение на Nord Stream было направлено на гражданскую инфраструктуру, построенную для обеспечения энергией миллионов людей в Европе. … Украина давно жаловалась, что «Северный поток» позволит России обойти украинские трубы, лишив Киев огромных доходов от транзита», — уточняет The Washington Post.

Дополнение

Через своего адвоката Червинский отрицал какую-либо причастность к диверсии на трубопроводах.

«Все предположения о моей причастности к атаке на Nord Stream распространяются российской пропагандой без всяких оснований», — сказал Червинский в письменном заявлении The Washington Post.

Отмечается, что роль Червинского иллюстрирует сложную динамику и внутреннее соперничество в Украине, где украинская разведка и военный истеблишмент часто находятся в напряжении с политическим руководством.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Червинский служил в подразделении Сил специальных операций Украины и был сосредоточен на деятельности сопротивления в оккупированных Россией районах страны.

«Червинский вполне подходил для помощи в выполнении тайной миссии, целью которой было скрыть ответственность Украины. Он занимал руководящие должности в военной разведке страны, а также в Службе безопасности Украины (СБУ), и он профессионально и лично близок к ключевым военным и силовым руководителям», — говорится в сообщении.

В то же время президент Зеленский публично не признавал причастности Украины к взрыву Nord Stream.

Напомним

Взрывы на газопроводах произошли вблизи датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Вскоре после этого было обнаружено четыре утечки на трех из четырех линий газопровода. Северные потоки 1 и 2 проходят как подводные двойные линии на расстоянии около 1200 километров от России до Германии. С 2011 года "Северный поток-1" поставляет значительную долю газа, импортируемого в Европу.

На момент атаки ни один из трубопроводов фактически не поставлял газ на фоне энергетического противостояния между ЕС и Россией, вызванного войной в Украине.

По сообщениям немецких СМИ, яхта вышла из северо-восточного портового города Росток и была якобы арендована компанией из Польши, которая, якобы принадлежала двум украинцам. Сейчас немецкие следователи сосредоточили внимание на зафрахтованной парусной яхте.

Ранее сообщалось, что три российских военных корабля были замечены в Балтийском море в районе взрывов газопровода «Северный поток» до диверсии.