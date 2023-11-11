В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумщины: двое погибших
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В течение дня российские войска совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская общины, сообщает Сумская ОГА, передает УНН.
Детали
Середино-Будская община: зафиксировано попадание FPV дрона (1 взрыв) и минометный обстрел (11 взрывов), обстрел из РСЗО (15 взрывов). В результате обстрелов погибли двое гражданских лиц.
Краснопольская община: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (33 взрыва).
Юнаковская община: 5 мин сбросил враг на территорию громады. Также произошло попадание FPV дрона (1 взрыв).
Дружбовская община: осуществлены пуски НАР с вертолета (8 взрывов).
Миропольская община: был минометный обстрел (16 взрывов).
Добавим
11 ноября около 13.00 российские войска обстреляли автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области. Погибло двое мужчин.