Подоляк объяснил, почему до сих пор нет 12-го пакета санкций ЕС
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляку во время телемарафона "Единые новости" сообщил, что 12 пакета санкций нет, потому что психологически отдельные страны не готовы окончательно разорвать все экономические связи с рф, передает УНН.
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"Мы с вами видим, что в россии до сих пор работают на потребительском рынке компании с юрисдикцией, например, европейской. Они там зарабатывают деньги, и им безразлично, что эти деньги облагаются налогами российским бюджетом, а потом за эти деньги нанимают мобилизованных, которых отправляют убивать украинцев. Им безразлично", — сказал Подоляк.
Детали
Он подчеркнул – что демократическим странам нужно для себя принять один ключевой тезис, что россия не является партнером экономическим в любом смысле.
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Дополнение
27 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС идет подготовка 12-го пакета санкций против рф, упомянув о российских алмазах как части предложения.
Впоследствии сообщалось, что Еврокомиссия должна за неделю с 6 по 12 ноября, представить предложения по новому пакету санкций против рф.