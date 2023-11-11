На российские обстрелы энергетики Украина может ответить атаками на месторождения нефти РФ - Галущенко

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На усиление российских обстрелов украинской энергосистемы этой зимой Украина может ответить атаками на нефтегазовую отрасль РФ, в том числе на месторождения нефти. Украина не исключает ответной атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру. Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью изданию Politico, передает УНН.

Детали

Галущенко напомнил, что Россия регулярно осуществляет кибератаки на украинскую электросеть. Украинская сторона ожидает усиления физических атак со стороны РФ по мере того, как температура будет снижаться и люди будут больше зависеть от энергии, необходимой для отопления домов.

Недавно президент Зеленский сказал, что Киев "ответит", если Россия усилит атаки на энергосистему его страны этой зимой.

Отвечая на вопрос Politico о том, означает ли заявление президента Зеленского, что ответ Украины может включать воздушные атаки на крупные нефтегазовые месторождения России, Галущенко ответил: "Это было бы справедливо. Мы бы ответили тем же, атаковав их энергетическую инфраструктуру".

Дополнение

Украинский министр не согласился с мнением о том, что атака на нефтегазовую отрасль России приведет к скачку цен на рынке, заявив, что другие производители смогут восполнить поставки.

"Атаки на инфраструктуру не будут такими критическими для цен, особенно если речь идет о газе и нефти. Это те виды топлива, которые можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится", - сказал Галущенко.

Галущенко также отметил, что настаивает на введении санкций против российской атомной промышленности, в частности госконцерна "Росатом". По его мнению, это заставило бы Россию вывести российский персонал с Запорожской атомной станции, захваченной российской армией в начале 2022 года.

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"Нам нужно создать что-то новое. Мой ответ - санкции в отношении российской ядерной отрасли. Иначе у вас нет способа заставить их уйти", - уверен украинский министр.