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В Киеве водитель совершил ДТП с 5 автомобилями и начал со всеми драться

В Киеве водитель совершил ДТП с 5 автомобилями и начал со всеми драться

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве полицейские задержали водителя, который совершил ДТП с пятью автомобилями, а затем между горе-рулевым и водителями поврежденных авто возникла драка. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Цитата

"Сегодня около 21:30 в полицию поступила информация, что на проспекте Отрадном водитель автомобиля "БМВ", вероятно, навеселе совершил столкновение с пятью припаркованными автомобилями. В результате владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться и словесный конфликт перерос в драку", — говорится в сообщении полиции.

Детали

По данным правоохранителей, на место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, спецназовцы полка № 1 и полиция охраны. Правоохранители прекратили конфликт и задержали нарушителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Событие зарегистрировано в Соломенском управлении полиции. После завершения проверки будет дана правовая оценка", — добавили в пресс-службе полиции Киева.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, драка
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