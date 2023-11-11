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Министры обороны Украины и США обсудили конкретные шаги для победы

Министры обороны Украины и США обсудили конкретные шаги для победы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином конкретные шаги для обеспечения победы Украины в войне. Об этом глава украинского Минобороны сообщил на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Детали

Он отметил, что разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином в субботу утром, как раз тогда, когда Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Цитата

"Попутно поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны. Также проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины. Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся сделать, чтобы обеспечить победу Украины", — написал Умеров.

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Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Пентагон, война, Рустем Умеров
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