Министры обороны Украины и США обсудили конкретные шаги для победы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином конкретные шаги для обеспечения победы Украины в войне. Об этом глава украинского Минобороны сообщил на своей фейсбук-странице, передает УНН.

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Он отметил, что разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином в субботу утром, как раз тогда, когда Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

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"Попутно поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны. Также проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины. Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся сделать, чтобы обеспечить победу Украины", — написал Умеров.

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