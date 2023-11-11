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ССО скорректировали огонь по средствам РЭБ россиян

ССО скорректировали огонь по средствам РЭБ россиян

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Авдеевском направлении воины ССО скорректировали огонь по средствам РЭБ российской армии. Об этом сообщили в телеграмм-канале Сил специальных операций, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время разведывательных действий неподалеку Авдеевки операторы 3-го полка ССО обнаружили и идентифицировали два средства РЭБ противника – комплекс Р-330 "Житель" и станцию Р-934 комплекса "Борисоглебск-2"

Проведя доразведку, воины ССО скорректировали огонь артиллерийского подразделения Сил обороны по целям противника. В результате точных ударов одна цель была выведена из строя, а другая - уничтожена.

«Результат этой работы усилит способности Сил обороны на этом направлении и враг это почувствует», — отметили в Силах спецопераций ВС Украины.

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Источник: УНН
Теги: Авдеевка, война, ССО
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