ССО скорректировали огонь по средствам РЭБ россиян

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Авдеевском направлении воины ССО скорректировали огонь по средствам РЭБ российской армии. Об этом сообщили в телеграмм-канале Сил специальных операций, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время разведывательных действий неподалеку Авдеевки операторы 3-го полка ССО обнаружили и идентифицировали два средства РЭБ противника – комплекс Р-330 "Житель" и станцию Р-934 комплекса "Борисоглебск-2"

Проведя доразведку, воины ССО скорректировали огонь артиллерийского подразделения Сил обороны по целям противника. В результате точных ударов одна цель была выведена из строя, а другая - уничтожена.

«Результат этой работы усилит способности Сил обороны на этом направлении и враг это почувствует», — отметили в Силах спецопераций ВС Украины.

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