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В Италии лев сбежал из цирка и 6 часов гулял по улицам квартала

В Италии лев сбежал из цирка и 6 часов гулял по улицам квартала

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В итальянском городе Ладисполи под Римом лев сбежал из цирка. Об этом сообщил мэр города Алессандро Грандо, сообщает УНН.

Цитата

«Лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео. <...> Работники цирка при поддержке оперативно прибывших на место правоохранительных органов ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения», - заявил Грандо.

Детали

Льва искали на улицах города примерно шесть часов. В поисках, кроме полиции и работников цирка, участвовали карабинеры, автоинспекторы и три ветеринара с ружьями, заряженными патронами с транквилизатором. Для поимки животного также задействовали вертолет.

В конце концов животное нашли, дали успокоительное. Теперь его заберут работники цирка.

«Надеюсь, этот эпизод сможет поднять совесть, и мы наконец сможем положить конец эксплуатации животных в цирках», — написал после того, как льва нашли, мэр города Алессандро Грандо.

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Источник: УНН
Теги: зоопарк, Италия, животные
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