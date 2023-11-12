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Трое туристов погибли во время пожара на плавучих домах в Индии

Трое туристов погибли во время пожара на плавучих домах в Индии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Трое бангладешских туристов погибли в субботу, 11 ноября, когда несколько плавучих домов, пришвартованных на озере Дал в индийском Кашмире, загорелись. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные местной полиции, передает УНН.

Детали

Отмечается, огонь вспыхнул в плавучем доме рано утром и быстро распространился на четыре других плавучих дома неподалеку.

«Лодки полностью повреждены огнем. Кроме трех погибших туристов, еще семеро получили ранения», — сообщил представитель полиции.

По предварительным данным, пожар возник в результате неисправности электропроводки.

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Источник: УНН
Теги: Индия, пожары
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