Трое туристов погибли во время пожара на плавучих домах в Индии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Трое бангладешских туристов погибли в субботу, 11 ноября, когда несколько плавучих домов, пришвартованных на озере Дал в индийском Кашмире, загорелись. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные местной полиции, передает УНН.

Детали

Отмечается, огонь вспыхнул в плавучем доме рано утром и быстро распространился на четыре других плавучих дома неподалеку.

«Лодки полностью повреждены огнем. Кроме трех погибших туристов, еще семеро получили ранения», — сообщил представитель полиции.

По предварительным данным, пожар возник в результате неисправности электропроводки.

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