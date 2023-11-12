Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива 75645
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10605

Переговоры о вступлении Украины в ЕС реально начать в следующем году - посол

Переговоры о вступлении Украины в ЕС реально начать в следующем году - посол

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в начале 2024 года. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украины при Евросоюзе и посол Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов, передает УНН.

Детали

По данным Всеволода Ченцова, Украина выполнила уже более 90% рекомендаций. А через несколько месяцев закончит остальные.

Цитата

"До марта Еврокомиссия должна принять переговорный мандат. Как правило, такой процесс длится гораздо больше, чем несколько месяцев. В нашем случае Европейская комиссия на самом деле готова очень быстро работать. Если этот переговорный мандат уже в начале года будет принят, то вполне реалистично, что начать переговоры в начале следующего года, то есть созвать так называемую межправительственную конференцию", — сказал Всеволод Ченцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступление Украины в ЕС: Зеленский подписал указ о подготовке к переговорному процессу

Источник: УНН
Теги: ЕС, переговоры, Евросоюз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.