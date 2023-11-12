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В Восточном Средиземноморье потерпел крушение военный самолет США

В Восточном Средиземноморье потерпел крушение военный самолет США

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Самолет американских Военно-воздушных сил (ВВС) упал в Средиземное море во время учебного полета 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов USEUCOM, передает УНН.

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«Вечером 10 ноября военный самолет США, который проводил учебные операции в восточном Средиземноморье, потерпел крушение и упал», — говорится в сообщении.

Командование не раскрыло подробности о воздушном судне и членах экипажа. О жертвах и пострадавших также не сообщается.

Причины инцидента на учениях в настоящее время устанавливаются.

«Мы можем точно сказать, что вылет самолета был чисто учебным и никаких признаков вражеской деятельности нет», — добавили в USEUCOM.

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Источник: УНН
Теги: США, самолет, авиакатастрофа, ВВС, Средиземное море
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