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Дания продлит разрешения на проживание украинцев до марта 2025 года

Дания продлит разрешения на проживание украинцев до марта 2025 года

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дания продлила разрешения на проживание беженцев из Украины до марта 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что до 17 марта 2025 года Министерство иммиграции и интеграции Дании решило продлить разрешения для украинцев.

До марта следующего года ведомство планирует проверить дела украинцев, которые получили разрешения на проживание. Если они и в дальнейшем будут отвечать условиям временной защиты, то их продлят автоматически. Соответствующую карточку пришлют по почте.

При этом украинцам не нужно будет повторно предоставлять свои биометрические данные: фотографию и отпечатки пальцев.

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Источник: УНН
Теги: беженцы, Дания
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