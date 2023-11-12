Дания продлит разрешения на проживание украинцев до марта 2025 года

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дания продлила разрешения на проживание беженцев из Украины до марта 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что до 17 марта 2025 года Министерство иммиграции и интеграции Дании решило продлить разрешения для украинцев.

До марта следующего года ведомство планирует проверить дела украинцев, которые получили разрешения на проживание. Если они и в дальнейшем будут отвечать условиям временной защиты, то их продлят автоматически. Соответствующую карточку пришлют по почте.

При этом украинцам не нужно будет повторно предоставлять свои биометрические данные: фотографию и отпечатки пальцев.

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