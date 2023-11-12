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Даррен Аронофски решил снять байопик об Илоне Маске: изобретатель отреагировал

Даррен Аронофски решил снять байопик об Илоне Маске: изобретатель отреагировал

Киев. 12 ноября. УНН. Кинорежиссер Даррен Аронофски снимет биографический фильм об Илоне Маске. Об этом пишет Variety, передает УНН.

Цитата

"Рад, что Даррен это сделает. Он один из лучших", - написал сам Маск в своей сети Х.

Детали

В основу фильма, который снимет режиссер "Черного лебедя" и "Реквиема по мечте", будет положена биографическая книга об Илоне Маске писателя Уолтера Айзексона. Сообщается, что производством картины займется студия А24. О том, кто сыграет главную роль в фильме, пока неизвестно. О возможном названии проекта и ориентировочной дате премьеры также не сообщается.

Книга Айзексона "Илон Маск" о жизни предпринимателя вышла 12 сентября и попала в топ Amazon: сейчас работа Айзексона находится на первом месте в разделе "Биографии IT-деятелей". В биографии автор приводит истории из прошлого Маска - от детских лет в ЮАР до подробностей отношений с Эмбер Херд.

По автобиографии Уолтера Айзексона "Стив Джобс" ранее был снят одноименный фильм. Картина британского кинорежиссера вышла в прокат в 2015 году. Главную роль в ней сыграл ирландский актер Майкл Фассбендер.

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Источник: УНН
Теги: кино, Голливуд, фильм, Илон Маск
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