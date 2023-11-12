Даррен Аронофски решил снять байопик об Илоне Маске: изобретатель отреагировал
Киев. 12 ноября. УНН. Кинорежиссер Даррен Аронофски снимет биографический фильм об Илоне Маске. Об этом пишет Variety, передает УНН.
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"Рад, что Даррен это сделает. Он один из лучших", - написал сам Маск в своей сети Х.
Детали
В основу фильма, который снимет режиссер "Черного лебедя" и "Реквиема по мечте", будет положена биографическая книга об Илоне Маске писателя Уолтера Айзексона. Сообщается, что производством картины займется студия А24. О том, кто сыграет главную роль в фильме, пока неизвестно. О возможном названии проекта и ориентировочной дате премьеры также не сообщается.
Книга Айзексона "Илон Маск" о жизни предпринимателя вышла 12 сентября и попала в топ Amazon: сейчас работа Айзексона находится на первом месте в разделе "Биографии IT-деятелей". В биографии автор приводит истории из прошлого Маска - от детских лет в ЮАР до подробностей отношений с Эмбер Херд.
По автобиографии Уолтера Айзексона "Стив Джобс" ранее был снят одноименный фильм. Картина британского кинорежиссера вышла в прокат в 2015 году. Главную роль в ней сыграл ирландский актер Майкл Фассбендер.
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