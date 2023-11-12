В очереди на границе с Польшей умер украинский водитель грузовика

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В субботу, 11 ноября, в своем грузовике перед пунктом пропуска “Дорогуск – Ягодин” умер украинский водитель, который планировал пересечь границу. Это произошло на паркинге города Хелм, недалеко от пункта пропуска. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, передает УНН.

Детали

Известно, что 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы.

Цитата

«Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам. Совместно с консульством мы держим эту ситуацию на контроле», — написал Деркач.

Дополнение

Как пишут местные паблики, мужчина ехал из Европы в Украину. Перед Хелмом его остановили полицейские и сказали ждать на паркинге, потому что очередь очень большая. Умерший был водителем грузовика МАН. Автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо в Луцке.

По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ.

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