КИЕВ. 12 ноября. УНН. Следственный комитет россии возбудил уголовное дело по статье о теракте после взрыва на железной дороге в Рязанской области, в результате которого 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в 7 утра на перегоне станций "Рыбное - Блок Пост 204 км" произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

"В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги", - говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео с места взрыва. В сошедших с рельсов вагонах находилось минеральное удобрение.

Контекст

В субботу, 11 ноября в рязанской области рф с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что это может быть спецоперация ГУР.