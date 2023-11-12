Белый дом прокомментировал проект финансирования работы правительства США без помощи Украине

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала предложение финансирования правительства без помощи Украине и Израилю, которое предложил спикер Палаты представителей, несерьезным и "рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев". Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

В заявлении говорится, что республиканцы "теряют драгоценное время, на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий".

"Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и ведет к очередным шатдаунам, точка", - говорится в документе.

По словам Жан-Пьер, приостановка работы федерального правительства "поставит под угрозу" достижение целей в сфере национальной безопасности и внутренней политики, в том числе "заставит военнослужащих работать без оплаты".

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что республиканцам в нижней палате Конгресса "следует перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате для предотвращения шатдауна".

Контекст

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подал законопроект о временном финансировании федерального правительства, где предлагает не включать в него помощь Украине и Израилю и деньги на защиту южной границы США.