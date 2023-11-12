Япония решила отменить бесплатные авиаперелеты для украинских беженцев

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Япония изменит подход к поддержке беженцев из Украины. Вместо помощи с перелетом в эту страну правительство сосредоточится на поддержке тех, кто уже находится в Японии. По данным японского вещателя NHK, правительственная программа компенсаций проезда для людей, которые эвакуируются из Украины в Японию, закончится уже в ноябре, передает УНН.

Детали

Эта программа действовала с апреля прошлого года и предусматривала компенсацию стоимости билетов на коммерческих авиарейсах из Польши в Японию для украинцев, убегающих от войны.

За все время этой программой воспользовались более 270 человек, а в последнее время желающих стало еще меньше. Поэтому в декабре будет запущена новая программа, которая сосредоточится на других аспектах помощи украинцам.

Люди, которые бежали из районов конфликта, но формально не соответствуют японским критериям статуса беженца, получат правительственные гарантии, которые де-факто приравняют их к официальным беженцам.

Японское правительство хочет помочь беженцам полноценно освоиться в стране. В частности те украинцы, которые уже находятся в Японии, получат статус резидента-беженца, смогут пройти программу изучения японского языка и получат помощь с трудоустройством.

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