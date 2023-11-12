Вода в пруду на Гавайях приобрела шокирующий ярко розовый цветовой оттенок

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вода в Национальном заповеднике дикой природы Kealia Pond, одном из немногих прибрежных солончаков на острове Мауи, была ярко-розовой по крайней мере с 30 октября, говорят чиновники, после того, как содержание соли резко повысилось на фоне чрезвычайной засухи. Образцы воды, отправленные в Гавайский университет, свидетельствуют о том, что за новым пурпурным оттенком водоема кроются галобактерии, сообщает Служба рыбы и дикой природы США. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Галобактерии — это одноклеточные организмы, которые процветают в очень соленой воде, например в Большом Соленом озере и Мертвом море. Бактерия считается так называемым экстремофилом из-за ее способности жить в такой экстремальной среде – в данном случае там, где соленость воды вдвое выше, чем в морской воде.

Соленость пруда резко выросла за пределы нормы из-за сильной засухи на Мауи. Весь остров находится в сильной или худшей засухе, согласно мониторингу засухи США.

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