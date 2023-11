В Лондоне полиция арестовала 120 человек во время пропалестинского митинга

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Лондоне состоялся масштабный марш в поддержку Палестины, а также контрпротест. Демонстранты выступили с призывом прекратить огонь в Секторе Газа. В то же время между ультраправыми контрпротестующими и полицией произошли столкновения. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

По оценкам полиции, к пропалестинскому маршу в британской столице присоединились около 300 тысяч человек. Отмечается, что некоторые демонстранты запустили фейерверки, хотя правоохранители просили не делать этого.

Пропалестинские протестующие также устроили сидячую забастовку на вокзале Ватерлоо. По состоянию на вечер 11 ноября демонстранты освободили станцию.

В то же время между полицией и ультраправыми контрпротестующими произошли столкновения, когда протестующие пытались к военному мемориалу Кенотаф в центре Лондона.

Члены ультраправых групп бросали в полицию бутылки и скандировали лозунг «Англия, пока я не умру». Во время контрпротестов было арестовано 120 человек. Их обвиняют в правонарушениях, хранении оружия и наркотиков.

