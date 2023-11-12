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ВОЗ потеряла связь с больницей Шифа

ВОЗ потеряла связь с больницей Шифа

Всемирная организация здравоохранения’я (ВОЗ) заявляет, что больше не может общаться со своими контактами в больнице Шифа в Газе из-за погани1 связи’ящок, передает УНН.

Цитата

«Хотя поступают ужасные сообщения о том, что больница подвергается повторным атакам, мы предполагаем, что наши контакты присоединились к десяткам тысяч перемещенных лиц, которые искали убежища в больнице и бегут из этого района», — пишет ВОЗ в пресс-релизе на сайте в ночь на воскресенье.

Источник: УНН
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