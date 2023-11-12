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В минобороны россии заявили, что якобы сбили дрон над белгородской областью

В минобороны россии заявили, что якобы сбили дрон над белгородской областью

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В минобороны россии заявили, что якобы сбили дрон над Белгородской областью, передает УНН.

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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией белгородской области», — говорится в сообщении.

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Источник: УНН
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