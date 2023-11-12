Коллаборантов с ВОТ россияне отправляют на обучение в Сибирь - Центр нацсопротивления

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях Украины россияне завозят своих специалистов, которые работали в секторе государственного и местного управления, а местных коллаборантов отправляют на обучение в Сибирь. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Учитывая то, что россиянам не удалось заручиться поддержкой большинства граждан Украины, которые работали в секторе государственного и местного управления, им приходится завозить специалистов с территории РФ. Те же коллаборационисты, которые согласились работать в захватнических псевдоадминистрациях, в основном не имеют соответствующего образования или занимали самые низкие должности в этом секторе.

Именно поэтому российские кураторы коллаборационистов с временно захваченной территории Донецкой области организовали им обучение в Сибири. Обучать управленцев будут в Красноярском крае России, а именно - в Институте государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края.

Это привычная для РФ практика еще с СССР — отправлять на обучение в достаточно отдаленные от региона проживания населенные пункты, отметили в ЦНС.

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"Таким образом Кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборационистов российскими “специалистами”, а их взамен отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции", - отметили в Центре нацсопротивления.

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