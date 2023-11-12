Израильские самолеты атаковали цели в Сирии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что они ответили на трансграничный обстрел Голанских высот авиаударом по «террористической инфраструктуре» в Сирии, передает УНН.

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«Недавно в ответ на вчерашнюю атаку на Голанские высоты истребители ЦАХАЛа нанесли удары по инфраструктуре террористов в Сирии», – пишет ЦАХАЛ в своем Telegram в ночь на воскресенье.

Детали

Израильская армия пока не предоставила никаких подробностей о том, что было целью, а также о повреждениях зданий.

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