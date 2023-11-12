Новости: Война
12 ноября 2023, 07:30 • Лилия Подоляк • 9780
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства противовоздушной обороны противника.
Всего за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.
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Источник: УНН
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