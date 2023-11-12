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Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства противовоздушной обороны противника.

Всего за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

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Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ
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