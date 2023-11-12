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Оккупанты ночью дважды ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии

Оккупанты ночью дважды ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дважды российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровщины в ночь на воскресенье. Более полудюжины снарядов направили на Марганецкую громаду. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Погибших и раненых нет. Последствия выясняют.

Цитата

«Два обстрела за ночь. российские захватчики целились по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Выпустили более пол десятка снарядов по Марганецкой громаде. Атакованный населенный пункт обследуют – выясняют последствия нанесенных ударов. Впрочем, известно, что обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Никополь
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