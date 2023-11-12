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россияне ночью ударили по Украине авиационными и баллистическими ракетами

россияне ночью ударили по Украине авиационными и баллистическими ракетами

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Оккупанты в ночь на воскресенье, 12 ноября, нанесли ракетный удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М". Об этом сообщил в утреннем обращении Генштаб, передает УНН.

Детали

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Контекст

В ночь на воскресенье была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке.

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Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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