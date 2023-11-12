Еще плюс 1100 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 311 750 человек, 5349 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 311 750 (+1100) человек,

танков - 5349 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 10073 (+32) ед,

артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,

РСЗО – 881 (+2) ед,

средства ПВО - 580 (+1) ед,

самолетов – 322 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12),

крылатые ракеты - 1560 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19) ед,

специальная техника - 1078 (+9).

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