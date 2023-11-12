Новости: Война
12 ноября 2023, 07:59 • Лилия Подоляк • 173490
Еще плюс 1100 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 311 750 человек, 5349 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 311 750 (+1100) человек,
- танков - 5349 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 10073 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,
- РСЗО – 881 (+2) ед,
- средства ПВО - 580 (+1) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12),
- крылатые ракеты - 1560 (+1),
- корабли /катера - 22 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19) ед,
- специальная техника - 1078 (+9).
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Источник: УНН
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