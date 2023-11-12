По Херсону враг выпустил 71 снаряд за сутки: три женщины ранены

КИЕВ. 12 ноября. УНН. За минувшие сутки 12 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины, использовав для этого 71 снаряд. Об этом сообщил начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Поражения за сутки зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Антоновке, Приднепровском и Садовом.

Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской громады за минувшие сутки трое женщин получили ранения средней степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.

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