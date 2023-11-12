Армия россии атаковала сразу на нескольких направлениях, задействовав авиацию, - Генштаб

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Силы обороны Украины ведут штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские защитники держат оборону в районе Авдеевки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Куп’янское направление. Враг осуществлял безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где наши защитники отбили 7 атак.

Лиманское направление. Противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

Бахмутское направление. Украинские воины отбили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авдеевское направление. Враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили 18 атак.

Марьинское направление. Оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 22 атаки врага.

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Шахтерское направление. Здесь россияне при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия неподалеку Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 11 атак.

Запорожское направление. Враг при поддержке авиации вел штурмовые действия возле Роботино Запорожской области, успеха не имел.

Херсонское направление. Наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Наступление Сил обороны. Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага на протяжении всей линии фронта.