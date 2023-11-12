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В Херсоне раздаются взрывы - МВА

В Херсоне раздаются взрывы - МВА

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Херсоне прогремели взрывы. Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы. Об этом сообщил начальник начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

«В Херсоне раздаются взрывы! Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы. Не выходите без надобности на улицу. Держитесь подальше от окон!», — написал Мрочко.

Воздушной тревоги в регионе не объявляли. 

Контекст

За минувшие сутки Херсонскую общину враг обстрелял 12 раз, использовав для этого 71 снаряд. Трое женщин получили ранения. 

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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