В Херсоне раздаются взрывы - МВА

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Херсоне прогремели взрывы. Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы. Об этом сообщил начальник начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

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«В Херсоне раздаются взрывы! Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы. Не выходите без надобности на улицу. Держитесь подальше от окон!», — написал Мрочко.

Воздушной тревоги в регионе не объявляли.

Контекст

За минувшие сутки Херсонскую общину враг обстрелял 12 раз, использовав для этого 71 снаряд. Трое женщин получили ранения.