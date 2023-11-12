На Полтавщине из-за непогоды почти 9000 абонентов остались без света

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Полтавской области в результате ухудшения погодных условий без света остались 27 населенных пунктов. Аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро отключены от электроснабжения 8661 абонентов в Гадячской, Зеньковской, Лохвицкой, Карловской и Кобеляцкой громадах.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. К работам задействованы 8 аварийных бригад.

Добавим

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в воскресенье и просит украинцев быть осторожными