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На Николаевщине ПВО ночью сбила управляемую авиационную ракету

На Николаевщине ПВО ночью сбила управляемую авиационную ракету

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ночью российские оккупанты атаковали юг Украины, применив одновременно баллистику, предположительно «Искандер-М», и управляемые авиационные ракеты типа Х-59. Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает УНН.

Детали

Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, вражеские управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине.

Вторая ракета и баллистическая попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших.

В результате падения обломков сбитой ракеты, повреждено несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших.

Справка

Во время воздушной тревоги обязательно соблюдать правила безопасности, переходить в укрытие, применять правила «двух стен». Даже результативная боевая работа сил ПВО может привести к падению обломков, что также опасно.

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Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область, обстрелы
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