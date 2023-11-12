Новости: Война
12 ноября 2023, 08:52 • Лилия Подоляк • 10890
В Харькове прогремел взрыв
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.
Детали
По состоянию на 8:52 утра воздушная тревога звучит в Херсонской и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.
Добавим
Ночью россияне ударили по югу Украины авиационными и баллистическими ракетами. Одну ракету удалось уничтожить в небе над Николаевщиной.
Источник: УНН
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