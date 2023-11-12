Новости: Война
12 ноября 2023, 09:14 • Лилия Подоляк • 6705
армия рф нанесла 87 ударов по городам и селам Запорожья за сутки
КИЕВ. 12 ноября. УНН. 87 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области в течение суток, 11 ноября. В результате обстрелов военнослужащими рф мирных общин повреждены дом и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
российские войска:
- применили РСЗО по Темировке и Новодаровке;
- девять раз атаковали беспилотниками Железнодорожное, Чаривне, Красное, Луговское, Малые Щербаки;
- 76 раз из артиллерии обстреляли Гуляйполе, Новоандреевку, Малиновку, Полтавку, Левадное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Лобково.
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Источник: УНН
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