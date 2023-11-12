армия рф нанесла 87 ударов по городам и селам Запорожья за сутки

КИЕВ. 12 ноября. УНН. 87 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области в течение суток, 11 ноября. В результате обстрелов военнослужащими рф мирных общин повреждены дом и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

российские войска:

применили РСЗО по Темировке и Новодаровке;



девять раз атаковали беспилотниками Железнодорожное, Чаривне, Красное, Луговское, Малые Щербаки;



76 раз из артиллерии обстреляли Гуляйполе, Новоандреевку, Малиновку, Полтавку, Левадное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Лобково.

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