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Херсон под огнем оккупантов: одно из попаданий - по библиотеке имени Гончара, есть существенные разрушения

Херсон под огнем оккупантов: одно из попаданий - по библиотеке имени Гончара, есть существенные разрушения

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В результате обстрела оккупантами Херсона есть попадание по областной библиотеке имени Гончара. Как сообщил председатель Херсонской ОГА, есть существенные разрушения, передает УНН.

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"Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя", - сообщил глава ОГА.

По его словам, обошлось без жертв.

Напомним

Как сообщил начальник начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, в Херсоне прогремели взрывы. Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область
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