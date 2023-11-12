Новости: Криминал и ЧП
12 ноября 2023, 09:20 • Тоня Туманова • 9435
Херсон под огнем оккупантов: одно из попаданий - по библиотеке имени Гончара, есть существенные разрушения
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В результате обстрела оккупантами Херсона есть попадание по областной библиотеке имени Гончара. Как сообщил председатель Херсонской ОГА, есть существенные разрушения, передает УНН.
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"Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя", - сообщил глава ОГА.
По его словам, обошлось без жертв.
Напомним
Как сообщил начальник начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, в Херсоне прогремели взрывы. Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы.
Источник: УНН
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