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Ситуация на фронте и "Формула мира": Ермак провел важный разговор с советниками США и Британии

Ситуация на фронте и "Формула мира": Ермак провел важный разговор с советниками США и Британии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонные разговоры с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Чиновники рассмотрели ситуацию на самых горячих участках фронта, а также обсудили "Формулу мира" президента Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

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«Два важных телефонных разговора по Формуле мира Президента Владимира Зеленского. Говорил с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном», - сообщил Ермак.

Он также проинформировал, что в ходе диалога чиновники обсудили ситуацию на самых горячих участках фронта, в частности обратились к темам оборонительных операций и наступательных действий украинских войск.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала предложение финансирования правительства без помощи Украине и Израилю, которое предложил спикер Палаты представителей, несерьезным и "рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев".

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, Великобритания
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