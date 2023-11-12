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Не прилет: в Харькове произошел взрыв на АЗС

Не прилет: в Харькове произошел взрыв на АЗС

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Взрыв, который прогремел в Харькове, произошел не из-за вражеской атаки. Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, передает УНН.

Цитата

"Все чисто. По уточненной информации взрыв произошел не из-за вражеской атаки. Причины выясняют специалисты", - написал Мельник в Telegram.

Добавим

Как сообщают соцсети, взрыв произошел на АЗС.

Telegram-канал "Труха Харьков" обнародовал с места взрыва на АЗС.

"Видно, как горит машина. Взрыв бытовой. ГСЧС уже на месте", - говорится в подписи к видео.

Напомним

Как сообщал УНН, в Харькове прогремел взрыв.

Источник: УНН
Теги: Украина, взрывы, Харьков и Харьковская область
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