Новости: Криминал и ЧП
12 ноября 2023, 09:47 • Тоня Туманова • 10800
Не прилет: в Харькове произошел взрыв на АЗС
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Взрыв, который прогремел в Харькове, произошел не из-за вражеской атаки. Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, передает УНН.
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"Все чисто. По уточненной информации взрыв произошел не из-за вражеской атаки. Причины выясняют специалисты", - написал Мельник в Telegram.
Добавим
Как сообщают соцсети, взрыв произошел на АЗС.
Telegram-канал "Труха Харьков" обнародовал с места взрыва на АЗС.
"Видно, как горит машина. Взрыв бытовой. ГСЧС уже на месте", - говорится в подписи к видео.
Напомним
Как сообщал УНН, в Харькове прогремел взрыв.
Источник: УНН
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