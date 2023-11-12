В Украину идут дожди с мокрым снегом. В Карпатах ожидаются метели

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В ближайшие три дня в Украине ожидаются дождь с мокрым снегом. Как сообщили в Укргидрометцентре, в Карпатах ожидаются метели, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, 12-14 ноября в Украине дожди (12 ноября в центральных и северных областях, ночью и в южной части значительные), 13-14 ноября ночью на западе и севере страны с мокрым снегом, днем 13 ноября в большинстве областей временное прекращение осадков.

«Температура 12 ноября ночью и днем в западных и северных областях 2-9° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 10-15°. 13-14 ноября понижение температуры на 4-6°.

12-14 ноября в Украине порывы ветра 15-22 м/с, 12 ноября в южной, восточной части и в центральных областях местами 25-30 м/с», - говорится в сообщении.

В Карпатах ожидается снег (12 ноября значительный), местами метели и порывы ветра 15-22 м/с, 13-14 ноября 25-30 м/с; на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (12 ноября ночью до 5° мороза), добавили в Укргидрометцентре.

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