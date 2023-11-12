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Утренний удар по Херсону: оккупанты убили 64-летнего мужчину

Утренний удар по Херсону: оккупанты убили 64-летнего мужчину

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, погиб 64-летний мужчина, передает УНН.

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"Из-за обстрела в собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Медики, которые приехали на место, лишь констатировали смерть", - сообщил Прокудин.

Добавим

По словам голоса ОВА, жена погибшего госпитализирована.

"У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести. Врачи оказывают ей необходимую помощь", - добавил он.

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Напомним

Как сообщил начальник начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, в Херсоне прогремели взрывы. Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область
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