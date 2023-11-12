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В Карпатах уже настоящая зима: туристам советуют отложить поход в горы

В Карпатах уже настоящая зима: туристам советуют отложить поход в горы

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Карпаты засыпает снегом. Спасатели рекомендуют туристам отложить поход в горы, передает УНН со ссылкой на МВД.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер со скоростью 4-7 м/с, температура воздуха -6°С. Снежные осадки, видимость ограничена", - говорится в сообщении.

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Спасатели Прикарпатья рекомендуют туристам отложить поход в горы до более благоприятных погодных условий.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Карпаты
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