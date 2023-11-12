Новости: Общество
12 ноября 2023, 10:32 • Тоня Туманова • 14610
В Карпатах уже настоящая зима: туристам советуют отложить поход в горы
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Карпаты засыпает снегом. Спасатели рекомендуют туристам отложить поход в горы, передает УНН со ссылкой на МВД.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер со скоростью 4-7 м/с, температура воздуха -6°С. Снежные осадки, видимость ограничена", - говорится в сообщении.
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Спасатели Прикарпатья рекомендуют туристам отложить поход в горы до более благоприятных погодных условий.
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Источник: УНН
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