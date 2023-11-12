Непогода в Киеве: есть подтопления в трех районах

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за непогоды в Киеве - дождь и порывы ветра - есть подтопления в ряде районов, передает УНН со ссылкой на КГВА.

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"Сегодня в столице неблагоприятные погодные условия: умеренный, местами значительный дождь; порывы ветра 15-20 м/с! І уровень опасности. В результате осложнения погодных условий произошло подтопление некоторых районах города", - говорится в сообщении.

Детали

В Деснянском районе - на улицах Путивльская и Шухевича (оба ликвидированы).

В Дарницком районе на улицах - Ташкенская, Переяславская и Подлипки (все в процессе ликвидации).

В Святошинском районе - по улице Стеценко (ликвидируется).

Информация о пострадавших отсутствует.

Добавим

"В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Кроме того, из-за непогоды, в столице на усиленный режим работы переведены энергетики компании ДТЭК чтобы ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения. Так как сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов", - сообщил начальник КГГА Сергей Попко.