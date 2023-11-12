Зурабишвили считает, что Грузия, Украина и Молдова вступят в ЕС одновременно

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Грузия, Украина и Молдова станут членами ЕС одновременно. Об этом она заявила в интервью LCI, передает УНН.

Детали

В частности, Зурабишвили ответила на вопрос – целенаправленны ли европейцы, когда президент Европейского совета Шарль Мишель выступает за вступление Украины в Евросоюз, но в 2030 году.

На оценку ведущего, что «2030 год для украинцев далек, а для Грузии может произойти и позже», президент Грузии пояснила, что это произойдет одновременно.

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«Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 году, не знаю, но этот горизонт будет следующим, как говорится „big bangs“, следующие члены вступят примерно вместе. Мы - трио, Молдова, Украина и Грузия, и у нас это трио создано.

Идея Шарля Мишеля, что 2030 год является горизонтом, который обдумывается для расширения, видится мне очень интересной (возможно, он уже не будет президентом Европейского совета). Поэтапное ассоциирование стран-кандидатов в ЕС тематически, по тем вопросам, к которым они готовы, например, транспорт для Грузии, вопросы транспорта и инфраструктуры на Черном море, для нас очень интересны, конечно, без права голоса, но это предварительное ассоциирование лучше подготовит кандидатов к тому, что их ожидает в соответствующий момент», - сказала президент Грузии.

Добавим

Как пояснила Зурабишвили, «очень интересно, что мы получили согласие - рекомендацию Еврокомиссии, которую еще должен утвердить Евросоюз».

«Тогда же в Грузии был проведен опрос по этому вопросу, количество сторонников Евросоюза выросло с 80% до 85%, точное число не помню, но большинство, когда их спрашивают, почему?, говорит, что ради безопасности, которую ставит выше благополучия и экономического развития. Есть ощущение, что когда ты на второй стороне, ты защищен, не обязательно в военном смысле. Есть ощущение, что россия не посмеет что-то сделать, когда ты на другой стороне», - сказала президент Грузии.

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Напомним

Европейская комиссия сегодня официально рекомендовала Совету ЕС начать процесс переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.