На Сумщине пограничники обезвредили очередной FPV-дрон

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Применив антидроновое ружье бойцы Государственной пограничной службы Украины обезвредили очередной FPV-дрон противника на Сумщине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

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«Пограничники обезвредили очередной FPV-дрон противника на Сумщине, заметив приближение вражеского коптера, пограничный наряд применил антидроновое ружье. Цель потеряла ориентировку, упала на землю и взорвалась», - говорится в сообщении ГПСУ.

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Тем временем в минобороны россии заявили, что якобы сбили дрон над Белгородской областью.

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