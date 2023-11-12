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На Сумщине пограничники обезвредили очередной FPV-дрон

На Сумщине пограничники обезвредили очередной FPV-дрон

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Применив антидроновое ружье бойцы Государственной пограничной службы Украины обезвредили очередной FPV-дрон противника на Сумщине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

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«Пограничники обезвредили очередной FPV-дрон противника на Сумщине, заметив приближение вражеского коптера, пограничный наряд применил антидроновое ружье. Цель потеряла ориентировку, упала на землю и взорвалась», - говорится в сообщении ГПСУ.

Ранее

Тем временем в минобороны россии заявили, что якобы сбили дрон над Белгородской областью.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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