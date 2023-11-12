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12 ноября 2023, 11:13 • Игорь Тележников • 10290
На Сумщине пограничники обезвредили очередной FPV-дрон
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Применив антидроновое ружье бойцы Государственной пограничной службы Украины обезвредили очередной FPV-дрон противника на Сумщине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.
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«Пограничники обезвредили очередной FPV-дрон противника на Сумщине, заметив приближение вражеского коптера, пограничный наряд применил антидроновое ружье. Цель потеряла ориентировку, упала на землю и взорвалась», - говорится в сообщении ГПСУ.
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Тем временем в минобороны россии заявили, что якобы сбили дрон над Белгородской областью.
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Источник: УНН
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